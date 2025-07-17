СМИ: Российские ракеты обходят американскую ПВО Patriot на Украине

Военный консультант Eurosam Эрик Табакки сообщил, что радар Samp/T осуществляет один оборот в секунду и способен контролировать воздушное пространство в радиусе более 220 миль (около 354 км). В то же время, по данным издания, новый радар для системы Patriot пока находится на стадии испытаний и, как ожидается, поступит на вооружение не раньше 2029 года.

Одним из ключевых преимуществ Samp/T называется ее компактность и эффективность: для развертывания всей системы требуется около 15 человек, тогда как американской армии для обслуживания Patriot необходимо до 90 военнослужащих. Несмотря на эти преимущества, Samp/T на сегодняшний день поставляется ограниченно — в основном в страны-участницы консорциума, Францию и Италию. Модифицированный вариант был также продан Сингапуру. С момента начала эксплуатации в 2011 году заключено 18 контрактов.

По словам украинского чиновника, европейская система может составить конкуренцию Patriot в условиях, когда на Украине американский ЗРК сталкивается с растущими трудностями из-за применения Россией более маневренных баллистических ракет, передает «Радиоточка НСН».

