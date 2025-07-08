«Что я понял из документа, который нам предлагают, это то, что на нас пытаются переложить какие-то вещи, которые не должны лежать ни на плечах промоутеров, ни на плечах службы безопасности, ни даже на полиции. Это вопросы, касающиеся государственной безопасности. Давайте каждый будет заниматься своим делом. На мой взгляд, сегодня у нас более чем достаточная нормативно-законодательная база для обеспечения публичной безопасности и для регулировки проведения массовых мероприятий, а также для согласования этих мероприятий. Мы со всеми структурами прекрасно работали, у нас колоссальный опыт. Но не нужно навешивать на нас регулирование государственной безопасности. Я считаю, что этот документ - шоколад масленый», - рассказал он.

Закон о безопасности зрелищных мероприятий вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года. Правительство РФ определит перечень мероприятий, о проведении которых уведомлять госорганы будет не нужно, и утвердит обязательные правила обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

