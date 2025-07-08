«Шоколад масляный!»: Ратников разнес новый закон о безопасности массовых мероприятий
Закон о безопасности зрелищных мероприятий, который вступит в силу с сентября, пытается наделить промоутеров и организаторов ответственностью за госбезопасность, заявил в пресс-центре НСН Эдуард Ратников.
Промоутеры и организаторы мероприятий имеют все инструменты для согласования того или иного ивента с соответствующими силовыми структурами, но они не обязаны обеспечивать государственную безопасность, как того от них хотят в свежем законе о безопасности зрелищных мероприятий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
«Что я понял из документа, который нам предлагают, это то, что на нас пытаются переложить какие-то вещи, которые не должны лежать ни на плечах промоутеров, ни на плечах службы безопасности, ни даже на полиции. Это вопросы, касающиеся государственной безопасности. Давайте каждый будет заниматься своим делом. На мой взгляд, сегодня у нас более чем достаточная нормативно-законодательная база для обеспечения публичной безопасности и для регулировки проведения массовых мероприятий, а также для согласования этих мероприятий. Мы со всеми структурами прекрасно работали, у нас колоссальный опыт. Но не нужно навешивать на нас регулирование государственной безопасности. Я считаю, что этот документ - шоколад масленый», - рассказал он.
Закон о безопасности зрелищных мероприятий вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года. Правительство РФ определит перечень мероприятий, о проведении которых уведомлять госорганы будет не нужно, и утвердит обязательные правила обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков допустил, что список недружественных стран могут пересмотреть
- «Трагическая информация»: В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта
- Голикова: Число отказавшихся от абортов женщин выросло до 25%
- МИД ФРГ: Военные КНР направили лазер на немецкий самолет в Красном море
- Актер Андрей Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности
- Иран опроверг слова Трампа о запросе на встречу с Вашингтоном
- СМИ: Директора Театра на Покровке уволили после гастролей в Курск
- В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом
- СМИ: Сайтам запретят автоматически списывать деньги за подписки
- Мишустин назначил Вольвача руководителем Росаккредитации