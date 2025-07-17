На Госуслугах появится раздел «Россия — страна возможностей» по указу Путина

Президент России Владимир Путин поручил разместить на портале госуслуг специальный раздел, посвященный программам и проектам автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующее указание содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» должен быть создан раздел «Россия — страна возможностей».

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В нем планируется размещать информацию о реализуемых проектах и программах организации, а также предусмотреть возможность регистрации граждан для участия в них.

Ответственными за исполнение поручения назначены правительство РФ и руководство АНО «Россия — страна возможностей». Отчет о выполнении президент ожидает до 1 декабря 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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