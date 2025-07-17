На Госуслугах появится раздел «Россия — страна возможностей» по указу Путина

В нем планируется размещать информацию о реализуемых проектах и программах организации, а также предусмотреть возможность регистрации граждан для участия в них.

Ответственными за исполнение поручения назначены правительство РФ и руководство АНО «Россия — страна возможностей». Отчет о выполнении президент ожидает до 1 декабря 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

