На Госуслугах появится раздел «Россия — страна возможностей» по указу Путина
Президент России Владимир Путин поручил разместить на портале госуслуг специальный раздел, посвященный программам и проектам автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующее указание содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно документу, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» должен быть создан раздел «Россия — страна возможностей».
В нем планируется размещать информацию о реализуемых проектах и программах организации, а также предусмотреть возможность регистрации граждан для участия в них.
Ответственными за исполнение поручения назначены правительство РФ и руководство АНО «Россия — страна возможностей». Отчет о выполнении президент ожидает до 1 декабря 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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