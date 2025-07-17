«Во-первых, это мода, и мужчины не видят в этом ничего страшного. А во-вторых, есть же еще аниме для взрослых. Хотя многие девушки, я уверена, не доходят до такого уровня разврата, чтобы смотреть другое, взрослое аниме. Они ограничиваются только детскими вариантами. Аниме – это очень узкая часть азиатской культуры, при этом там всегда показаны очень сильные эмоции. Там и убийств много, и каких-то сексуальных вещей достаточное количество. То есть это острая культура и я думаю, что это тяга к остроте в первую очередь», - сказала сексолог.

При этом Варра отметила, что не наблюдает у своих клиентов всплеска интереса к азиатской культуре.

Ранее сообщалось о появлении так называемых «фиктисексуалов» - людей, испытывающих страсть исключительно к вымышленным персонажам вроде героев видеоигр. Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман успокоил «Радиоточку НСН», что человечеству не грозит заменой реальных жен и мужей на нейроперсонажей.