Острота, а не ушки: Сексолог объяснила влечение россиян к фанаткам аниме
Интерес российских мужчин к поклонницам азиатских мультфильмов и комиксов связан с модой и остротой этих жанров, а не с фантазиями о девушках-косплееершах, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Интерес россиян к знакомствам с любителями манги и аниме не имеет сексуального подтекста, заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
Ранее сервисы «VK Знакомства» и «Строки» представили исследование, в соответствии с которым каждый второй россиянин (51%) положительно относится к идее отношений с человеком, увлечённым азиатской культурой, например, фанатом аниме или манги. При этом мужчин азиатские увлечения партнера интересуют больше, чем женщин. Варра считает, что здесь не идет речь о фантазиях мужчин о девушках с ушками или хвостиками.
«Во-первых, это мода, и мужчины не видят в этом ничего страшного. А во-вторых, есть же еще аниме для взрослых. Хотя многие девушки, я уверена, не доходят до такого уровня разврата, чтобы смотреть другое, взрослое аниме. Они ограничиваются только детскими вариантами. Аниме – это очень узкая часть азиатской культуры, при этом там всегда показаны очень сильные эмоции. Там и убийств много, и каких-то сексуальных вещей достаточное количество. То есть это острая культура и я думаю, что это тяга к остроте в первую очередь», - сказала сексолог.
При этом Варра отметила, что не наблюдает у своих клиентов всплеска интереса к азиатской культуре.
Ранее сообщалось о появлении так называемых «фиктисексуалов» - людей, испытывающих страсть исключительно к вымышленным персонажам вроде героев видеоигр. Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман успокоил «Радиоточку НСН», что человечеству не грозит заменой реальных жен и мужей на нейроперсонажей.
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