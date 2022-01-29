Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец арестован на два месяца

Кировский районный суд Днепра арестовал на два месяца военнослужащего Национальной гвардии Украины Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По данным агентства, обвинение просило суд отправить солдата-срочника на гауптвахту, однако судья принял решение поместить Рябчука в СИЗО. Нацгвардеец пробудет под арестом до 27 марта.

Утром 27 января солдат-срочник Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам и скрылся с автоматом Калашникова. Жертвами нацгвардейца стали пять человек, еще пятеро были ранены. В тот же день Рябчука задержали, он добровольно сдался полиции.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:АрестУбийствоВоеннослужащиеУкраина
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