Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец арестован на два месяца
Кировский районный суд Днепра арестовал на два месяца военнослужащего Национальной гвардии Украины Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По данным агентства, обвинение просило суд отправить солдата-срочника на гауптвахту, однако судья принял решение поместить Рябчука в СИЗО. Нацгвардеец пробудет под арестом до 27 марта.
Утром 27 января солдат-срочник Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам и скрылся с автоматом Калашникова. Жертвами нацгвардейца стали пять человек, еще пятеро были ранены. В тот же день Рябчука задержали, он добровольно сдался полиции.
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