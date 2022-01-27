Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после трагедии в Днепре

Балан отметил, что перед отставкой отстранил от службы командующих полка, в котором произошла трагедия.

27 января утром солдат-срочник из Нацгвардии Украины Артем Рябчук расстрелял караульных в комнате хранения оружия и скрылся с автоматом. В результате погибли пять человек, еще пять получили ранения. Позже Рябчук добровольно сдался полиции.

Возбуждено уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии. Против Рябчука также возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное убийство», «дезертирство» и «похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов».

