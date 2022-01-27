В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев, пятеро погибли

Инцидент произошел в ночь на четверг на территории Южного автозавода «Южмаш».

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат военной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р. при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли и еще пять получили ранения», — говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

Открывший стрельбу солдат скрылся, в Днепре введена полицейская операция «Сирена», отмечает РЕН ТВ.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

