Расстрелявшего солдат в Днепре нацгвардейца задержали
Расстрелявшего сослуживцев солдата Нацгвардии Украины Артемия Рябчука задержали в пригороде Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил задержание срочника, отмечает RT.
Ранее стало известно, что в ночь на четверг Рябчук расстрелял из автомата Калашникова караул и солдат НГУ, а затем скрылся с оружием. В результате погибли пять человек, пять получили ранения, пишет Ura.ru. После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело о преднамеренном убийстве.
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