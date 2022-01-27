Расстрелявшего солдат в Днепре нацгвардейца задержали

Расстрелявшего сослуживцев солдата Нацгвардии Украины Артемия Рябчука задержали в пригороде Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев, пятеро погибли

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил задержание срочника, отмечает RT.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг Рябчук расстрелял из автомата Калашникова караул и солдат НГУ, а затем скрылся с оружием. В результате погибли пять человек, пять получили ранения, пишет Ura.ru. После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело о преднамеренном убийстве.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЗадержаниеСтрельбаВоеннослужащиеУкраина
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