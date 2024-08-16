Дочь пенсионера, над которым издевались ВСУ, рассказала о его пропаже
Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, над которым издевались солдаты Вооруженных сил Украины, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают «Известия».
Мужчину перевезли в квартиру в Суджу, а детей отвезли в Курск. Затем женщина вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел. «Мы его найдем все равно», — сказала Григорьева.
Кадры с инцидентом ранее опубликовал военный корреспондент Александром Коцом. На видео украинские солдаты насмехаются над пожилым мужчиной.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru