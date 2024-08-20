«Жалко пацанов?»: В России поспорили об участии солдат-срочников в боях с Украиной

ОХРАНЯЮТ ГРАНИЦУ

Еще в 2023 году президент России Владимир Путин сообщил, что солдаты срочной службы не направляются в зону ведения боевых действий. Однако они присутствуют на приграничных территориях России, и в случае возникновения угрозы должны будут выполнить свой долг перед Родиной.

Алаудинов же отметил, что призывники являются полноценными служащими и при желании могут заключить контракт с Минобороны, что позволит им получать большие выплаты.

Схожую мысль еще на прошлой неделе в эфире «Соловьев LIVE» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Вы там о чем говорите? Это наша территория, они наши военнослужащие, приняли присягу. Согласно всем нашим законам они обязаны исполнять свой воинский долг. Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими, в Афганистане никаких контрактников не было», - сказал он.

Как добавил депутат, присутствие солдат-срочников на границе России с Украиной необходимо, а заявления о том, что у них «не очень получилось» ее защитить, не соответствуют действительности.

Еще один член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью изданию «Подъем» также обратился к истории, отметив, что в период Великой Отечественной войны не было разделения на срочников и контрактников. Вместе с тем назвал нежелательным привлечение солдат срочной службы к боевым действиям, поскольку они еще недостаточно обучены. Однако могут защищать государственную границу.

«Ну, а кого туда ставить? Снимать контрактников и отправлять туда? Контрактники сейчас нужны в зоне СВО», - заметил Соболев.

Аналогичного мнения придерживается член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Привлекать к непосредственному участию в боевых столкновениях срочников, я считаю, нельзя. Аналогичной позиции придерживается и наш президент Владимир Путин. Хотя, стоит отдать должное, пограничные подразделения, которые состояли из срочников, продемонстрировали в Курской области храбрость», - сказал он в беседе с изданием «Ридус».

Вместе с тем Колесник отметил, что российским пограничникам сегодня не дают тяжелое вооружение, что негативно влияет на безопасность государственной границы.