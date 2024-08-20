«Жалко пацанов?»: В России поспорили об участии солдат-срочников в боях с Украиной
Большинство сходится во мнении, что срочники должны охранять границу, но есть точка зрения, что к другим боевым операциям их лучше не привлекать.
Военнослужащие по призыву должны нести службу в зоне боевых действий на границе Курской области с Украиной, заявил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей».
«Это такой же защитник Отечества, как и мы. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которое ему даст государство, а потом пойти домой, и рассказывать, что служил», — пояснил он в своем Telegram-канале.
ОХРАНЯЮТ ГРАНИЦУ
Еще в 2023 году президент России Владимир Путин сообщил, что солдаты срочной службы не направляются в зону ведения боевых действий. Однако они присутствуют на приграничных территориях России, и в случае возникновения угрозы должны будут выполнить свой долг перед Родиной.
Алаудинов же отметил, что призывники являются полноценными служащими и при желании могут заключить контракт с Минобороны, что позволит им получать большие выплаты.
Схожую мысль еще на прошлой неделе в эфире «Соловьев LIVE» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
«Вы там о чем говорите? Это наша территория, они наши военнослужащие, приняли присягу. Согласно всем нашим законам они обязаны исполнять свой воинский долг. Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими, в Афганистане никаких контрактников не было», - сказал он.
Как добавил депутат, присутствие солдат-срочников на границе России с Украиной необходимо, а заявления о том, что у них «не очень получилось» ее защитить, не соответствуют действительности.
Еще один член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью изданию «Подъем» также обратился к истории, отметив, что в период Великой Отечественной войны не было разделения на срочников и контрактников. Вместе с тем назвал нежелательным привлечение солдат срочной службы к боевым действиям, поскольку они еще недостаточно обучены. Однако могут защищать государственную границу.
«Ну, а кого туда ставить? Снимать контрактников и отправлять туда? Контрактники сейчас нужны в зоне СВО», - заметил Соболев.
Аналогичного мнения придерживается член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Привлекать к непосредственному участию в боевых столкновениях срочников, я считаю, нельзя. Аналогичной позиции придерживается и наш президент Владимир Путин. Хотя, стоит отдать должное, пограничные подразделения, которые состояли из срочников, продемонстрировали в Курской области храбрость», - сказал он в беседе с изданием «Ридус».
Вместе с тем Колесник отметил, что российским пограничникам сегодня не дают тяжелое вооружение, что негативно влияет на безопасность государственной границы.
НУЖНЫ ЛЬГОТЫ
Официально информация о том, сколько солдат срочной службы сегодня находится в Курской области, не уточняется. Однако председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что военнослужащим по призыву, которые принимали участие в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в первые дни атаки на Курскую область, следует предоставить статус участников СВО.
«Срочники и их родственники не имеют права на выплаты, предусмотренные в связи с участием в СВО», - пояснил он в своем Telegram-канале.
В Telegram-каналах распространилось видео, на котором запечатлено похищение трех срочников бойцами ВСУ. Как сообщил Рогов, позже украинские военные были задержаны. При себе они имели экшен-камеры для документации процессов похищения.
Военкор Александр Коц отметил в своем Telegram-канале, что противник ожидаемо выкладывает ролики, в которых пленные заявляют, что являются военнослужащими по призыву и обращаются к руководству страны с просьбой обменять их на боевиков из «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен).
«Естественно парней заставили говорить про «Азов». Не про украинских срочников или мобилизованных, которые в России сидят по 2,5 года. На своих обычных пехотинцев им плевать», - написал он.
На фоне вторжения ВСУ в Курскую область в учебном центре Минобороны в Елани Свердловской области открыли горячую линию для родственников срочников, которые «проходят службу возле западной границы», рассказала «ФедералПресс» уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Ранее Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу безопасности России правом участвовать в отборе призывников. Один из авторов инициативы, депутат Василий Пискарев говорил, что изменения учитывают опыт прошлых лет, когда погранвойска комплектовались военнослужащими по призыву, что считалось почетным, передает «Радиоточка НСН».
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