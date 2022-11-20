Рамзан Кадыров разместил кадры обстрела украинскими военными Запорожской АЭС

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем аккаунте в Telegram видео обстрела Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины.

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Видеохронику прислал командир ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по Чеченской республике Анзор Бисаев.

«В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Дорогой брат, командир ОМОНа "Ахмат" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ», - заявил Кадыров.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Вене заявил, что план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является абсолютно реалистичным, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУРамзан КадыровКадыровОбстрелАЭС
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