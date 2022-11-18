В Совфеде назвали давлением на Москву призыв МАГАТЭ передать ЗАЭС Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, назвал резолюцию МАГАТЭ с призывом к России передать Запорожскую АЭС Украине – очередной попыткой Запада оказать на Москву дополнительное политическое давление, передает ТАСС.

По его словам, этот призыв МАГАТЭ выходит за рамки компетенции организации.

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«По уставу МАГАТЭ — это совершенно демилитаризованная структура», - добавил сенатор.

Ранее МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФУкраинаАЭСМАГАТЭ
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