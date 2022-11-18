В Совфеде назвали давлением на Москву призыв МАГАТЭ передать ЗАЭС Украине

Президенты России и Турции провели телефонный разговор На «Северных потоках» подтвердился факт диверсии Премьер-министр Венгрии уверен, что санкционная политика ЕС является «шагом к войне» Иммунолог предупредил россиян о новой волне заболеваемости коронавирусом «Камаз» до конца года представит беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 «Нева»