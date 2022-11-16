В МАГАТЭ назвали реалистичным план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

План по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является абсолютно реалистичным. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Вене, сообщает РИА Новости.

По его словам, предложение МАГАТЭ очевидно, направлено на обеспечение ядерной безопасности.

«Переговоры по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются. Я держу каналы для диалога открытыми», — отметил Гросси.