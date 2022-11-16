В МАГАТЭ назвали реалистичным план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

План по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является абсолютно реалистичным. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Вене, сообщает РИА Новости.

По его словам, предложение МАГАТЭ очевидно, направлено на обеспечение ядерной безопасности.

«Переговоры по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются. Я держу каналы для диалога открытыми», — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина про Запорожскую АЭС

Он также добавил, что эти переговоры имеют военную составляющую, и идут с обеими сторонами — российской и украинской.

Кроме того, глава МАГАТЭ проинформировал, что на ноябрь и декабрь запланированы миссии организации на четыре украинские АЭС.

Ранее в МАГАТЭ назвали ситуацию на Запорожской АЭС уязвимой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаРоссияАЭСМАГАТЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры