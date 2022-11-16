В МАГАТЭ назвали реалистичным план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
План по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является абсолютно реалистичным. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Вене, сообщает РИА Новости.
По его словам, предложение МАГАТЭ очевидно, направлено на обеспечение ядерной безопасности.
«Переговоры по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются. Я держу каналы для диалога открытыми», — отметил Гросси.
Он также добавил, что эти переговоры имеют военную составляющую, и идут с обеими сторонами — российской и украинской.
Кроме того, глава МАГАТЭ проинформировал, что на ноябрь и декабрь запланированы миссии организации на четыре украинские АЭС.
Ранее в МАГАТЭ назвали ситуацию на Запорожской АЭС уязвимой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Собянин: доходы от новогодних мероприятий в Москве направят на поддержку спецоперации
- Актёр Рэйф Файнс заявил о желании снова сыграть Волан-де-Морта
- Названы самые популярные туристические направления 2022 года
- Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP
- Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство
- Минфин разместил облигации федерального займа более чем на 820 млрд рублей
- «Свое ПО для телеэфира»: Разработчики обратились к властям за деньгами
- «Рынок удовлетворим»: Аграрии не боятся неурожая подсолнечника
- Байден признался, что влюбился в Бали и не хочет в США
- Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru