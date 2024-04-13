В Токмаке число погибших после обстрела ВСУ увеличилось до восьми

Тела еще двоих погибших извлекли ночью из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Токмак в Запорожской области. Об этом сообщат в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Ранее сообщалось о гибели шести человек в Запорожье.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек», – написал он.

Губернатор уточнил, что число погибших выросло до восьми, среди них есть двое детей, сообщает RT.

Балицкий уточнил, что 13 пострадавших госпитализированы.

Ранее ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в городе Токмаке Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Десятки жителей получили тяжелые ранения, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: пресс-служба Швабе
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