В Токмаке число погибших после обстрела ВСУ увеличилось до восьми
Тела еще двоих погибших извлекли ночью из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Токмак в Запорожской области. Об этом сообщат в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось о гибели шести человек в Запорожье.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек», – написал он.
Губернатор уточнил, что число погибших выросло до восьми, среди них есть двое детей, сообщает RT.
Балицкий уточнил, что 13 пострадавших госпитализированы.
Ранее ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в городе Токмаке Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Десятки жителей получили тяжелые ранения, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru