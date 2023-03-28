Пять французских банков заподозрили в мошенничестве

В пяти банках Франции были проведены обыски из-за возможного их участия в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов. Речь идет о Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC, сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, к расследованию привлечены 150 следователей министерства экономики и финансов Франции, а также целый ряд представителей судебных органов Франции и ФРГ.