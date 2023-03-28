Пять французских банков заподозрили в мошенничестве

В пяти банках Франции были проведены обыски из-за возможного их участия в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов. Речь идет о Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC, сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, к расследованию привлечены 150 следователей министерства экономики и финансов Франции, а также целый ряд представителей судебных органов Франции и ФРГ.

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По предварительным данным, кредитные организации могли нанести ущерб бюджету страны на сумму в €140 млрд, оказывая посреднические услуги компаниям по уклонению от уплаты налогов на дивиденды, которые должны оплачиваться иностранными держателями акций французских компаний, зарегистрированных на бирже.

Ранее, как сообщала НСН, во Франции заявили, что крах западных банков может привести к третьей мировой войне.


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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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