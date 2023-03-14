Во Франции заявили, что крах западных банков может привести к третьей мировой войне

Крах крупнейших банков западных стран может привести к третьей мировой войне, сообщает RT со ссылкой на заявление французского политика и экс-европарламентария Флориана Филиппо.

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По его совам, кредитное учреждение Credit Suisse разваливается, как и фондовая биржа в Париже. Отмечается, что котировки банков приостановлены.

Филиппо подчеркнул, что «олигархия ускорит приближение третьей мировой войны», в случае наступления финансового хаоса.

Как сообщалось ранее, акции американских банков дешевеют из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank.

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