В Германии потребовали провести проверку банков на предмет дискриминации русских
Глава ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии Ульрих Ойме потребовал от министерств внутренних дел и юстиции Германии с требованием провести проверку кредитных организаций на сговор для дискриминации русских. Об этом сообщил Telegram-канал организации.
По словам Ойме, русскоязычным клиентам и российским немцам приходят уведомления о прекращении обслуживания их клиентских счетов. Он отметил, что не существует решений правительства Германии или Евросоюза о введении санкций против частных или юридических лиц в банковском секторе на территории ФРГ.
По мнению правозащитников, такие действия продиктованы «теневой спецоперацией», а на сами банки оказывается давление. Ойме назвал происходящее «вопиющим фактом дискриминации», который попирает основные права человека.
Ранее сообщалось, что проживающие за границей граждане России направили около 11 тысяч жалоб на притеснения за рубежом в 2022 году.
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