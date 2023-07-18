Пять человек ранены при обстреле Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Шамино в Белгородской области. По предварительным данным, пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все раненые — мирные жители. Они доставлены в городскую больницу №2.