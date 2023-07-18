Пять человек ранены при обстреле Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Шамино в Белгородской области. По предварительным данным, пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все раненые — мирные жители. Они доставлены в городскую больницу №2.

На машинно-тракторном дворе в Курской области после обстрела ВСУ произошел пожар

У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. У остальных ранения легкой степени тяжести. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

В минувшее воскресенье Гладков сообщал, что Система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших и повреждений не было.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Швабе
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры