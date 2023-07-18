На машинно-тракторном дворе в Курской области после обстрела ВСУ произошел пожар
Деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области была обстреляна украинской армией утром во вторник, 18 июля. Один из снарядов упал на территории машинно-тракторного двора ООО «Победа», произошло возгорание, которое оперативно потушили. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram.
Кроме того, по словам главы региона, в населенном пункте также повреждены два домовладения. Власти пообещали помочь собственникам в восстановлении.
В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины действует средний уровень реагирования.
14 июля Старовойт сообщал, что из-за падения беспилотного летательного аппарата в городе Курчатове был поврежден многоквартирный дом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru