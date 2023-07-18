На машинно-тракторном дворе в Курской области после обстрела ВСУ произошел пожар

Кроме того, по словам главы региона, в населенном пункте также повреждены два домовладения. Власти пообещали помочь собственникам в восстановлении.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины действует средний уровень реагирования.

14 июля Старовойт сообщал, что из-за падения беспилотного летательного аппарата в городе Курчатове был поврежден многоквартирный дом.

