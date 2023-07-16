Гладков: над Белгородом сработала система ПВО
16 июля 202322:01
Система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших и повреждений нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, написал Гладков.
За минувшие сутки ВСУ 88 раз ударили по Белгородской области. Обстрелам подверглись села Наумовка и Красный Хутор, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru