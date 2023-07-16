Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавших и повреждений нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, написал Гладков.

За минувшие сутки ВСУ 88 раз ударили по Белгородской области. Обстрелам подверглись села Наумовка и Красный Хутор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУПВОБелгородская область

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