Пять человек пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ по Макеевке

По его словам, российские средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ над Макеевкой, но фрагменты сбитых ракет упали на территории города. В результате инцидента пострадали две женщины, мужчина и двое детей.

Кроме того, в Пантелеймоновке при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее при обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

