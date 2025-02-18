Пять человек пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ по Макеевке
Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали при украинском обстреле ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, российские средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ над Макеевкой, но фрагменты сбитых ракет упали на территории города. В результате инцидента пострадали две женщины, мужчина и двое детей.
Кроме того, в Пантелеймоновке при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Ранее при обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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