Пять человек пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ по Макеевке

Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали при украинском обстреле ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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По его словам, российские средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ над Макеевкой, но фрагменты сбитых ракет упали на территории города. В результате инцидента пострадали две женщины, мужчина и двое детей.

Кроме того, в Пантелеймоновке при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее при обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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