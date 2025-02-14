При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина

Еще три населённых пункта Белгородской области попали под новый обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Информацию об ударах обнародовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Селе Кулешовка Красногвардейского района осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали в Валуйскую Центральную районную больницу.

Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

В Белгородском районе в посёлке Малиновка дрон-камикадзе ударил по частному дому. Загоревшуюся крышу потушили бойцы самообороны.

Ещё один беспилотный летательный аппарат атаковал производственное предприятие в селе Весёлая Лопань. На территории объекта повреждено остекление. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в районе полудня авиационная опасность также объявлялась в Краснодаре и Ростовской области.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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