При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина
Еще три населённых пункта Белгородской области попали под новый обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Информацию об ударах обнародовал губернатор Вячеслав Гладков.
В Селе Кулешовка Красногвардейского района осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали в Валуйскую Центральную районную больницу.
В Белгородском районе в посёлке Малиновка дрон-камикадзе ударил по частному дому. Загоревшуюся крышу потушили бойцы самообороны.
Ещё один беспилотный летательный аппарат атаковал производственное предприятие в селе Весёлая Лопань. На территории объекта повреждено остекление. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в районе полудня авиационная опасность также объявлялась в Краснодаре и Ростовской области.
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