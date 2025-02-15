ПВО уничтожила 40 украинских дронов над четырьмя регионами РФ

Дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали над территорией России 40 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, военные перехватили и уничтожили 17 БПЛА над Волгоградской областью, 12 – над Калужской, девять – над Ростовской. Кроме того, два дрона сбили в Саратовской области.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах региона.

