ПВО уничтожила 40 украинских дронов над четырьмя регионами РФ
15 февраля 202507:27
Дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали над территорией России 40 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, военные перехватили и уничтожили 17 БПЛА над Волгоградской областью, 12 – над Калужской, девять – над Ростовской. Кроме того, два дрона сбили в Саратовской области.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru