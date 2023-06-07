По его словам, давно известно, что координацию деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляют США, Англия и их партнеры.

Ранее, 6 июня, плотина Каховской ГЭС обрушилась, после чего начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты на правом и левом берегах Днепра. Началась эвакуация жителей.

Между тем ряд российских экспертов отмечает, что Украина давно готовилась к разрушению Каховской ГЭС. По словам доктора технических наук, члена Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимира Тетельмина, украинская сторона две недели назад начала сбрасывать на верхнем течении Днепра повышенное количество воды в Каховское водохранилище. В интервью НСН он отметил, что украинцы нарочно переполняли его, чтобы наводнение было масштабным, сообщает «Радиоточка НСН».

