Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
Соединенные Штаты, Англия и их партнеры по Североатлантическому альянсу дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС, они должны нести ответственность за это. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, давно известно, что координацию деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляют США, Англия и их партнеры.
Ранее, 6 июня, плотина Каховской ГЭС обрушилась, после чего начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты на правом и левом берегах Днепра. Началась эвакуация жителей.
Между тем ряд российских экспертов отмечает, что Украина давно готовилась к разрушению Каховской ГЭС. По словам доктора технических наук, члена Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимира Тетельмина, украинская сторона две недели назад начала сбрасывать на верхнем течении Днепра повышенное количество воды в Каховское водохранилище. В интервью НСН он отметил, что украинцы нарочно переполняли его, чтобы наводнение было масштабным, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru