Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС

Соединенные Штаты, Англия и их партнеры по Североатлантическому альянсу дали согласие на подрыв плотины Каховской ГЭС, они должны нести ответственность за это. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, давно известно, что координацию деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляют США, Англия и их партнеры.

Ранее, 6 июня, плотина Каховской ГЭС обрушилась, после чего начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты на правом и левом берегах Днепра. Началась эвакуация жителей.

Между тем ряд российских экспертов отмечает, что Украина давно готовилась к разрушению Каховской ГЭС. По словам доктора технических наук, члена Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимира Тетельмина, украинская сторона две недели назад начала сбрасывать на верхнем течении Днепра повышенное количество воды в Каховское водохранилище. В интервью НСН он отметил, что украинцы нарочно переполняли его, чтобы наводнение было масштабным, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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