В Красноярском крае водитель автомобиля уплыл от проверки на опьянение

По данным ведомства, 24 мая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулём внедорожника находился 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Автоинспекторы пригласили водителя в служебную машину с целью проверить его документы и состояние. Изначально согласившийся на это мужчина в итоге убежал от стражей порядка в сторону реки Енисей, нырнул в воду и уплыл. А 28 мая сам пришёл в отделение полиции.

За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции водителя приговорили к 80 часам исправительных работ.

Ранее в Екатеринбурге сбивший ребёнка пьяный электросамокатчик стал фигурантом уголовного дела, сообщает телеканал 360.ru.

