В Красноярском крае водитель автомобиля уплыл от проверки на опьянение
«Дерзкий» побег произошёл в поселке Усть-Мана Красноярского края. Как сообщает региональное ГУ МВД, водитель, которого решили проверить на опьянение, в прямом смысле уплыл от автоинспекторов.
По данным ведомства, 24 мая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулём внедорожника находился 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Автоинспекторы пригласили водителя в служебную машину с целью проверить его документы и состояние. Изначально согласившийся на это мужчина в итоге убежал от стражей порядка в сторону реки Енисей, нырнул в воду и уплыл. А 28 мая сам пришёл в отделение полиции.
За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции водителя приговорили к 80 часам исправительных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru