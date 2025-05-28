В Красноярском крае водитель автомобиля уплыл от проверки на опьянение

«Дерзкий» побег произошёл в поселке Усть-Мана Красноярского края. Как сообщает региональное ГУ МВД, водитель, которого решили проверить на опьянение, в прямом смысле уплыл от автоинспекторов.

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По данным ведомства, 24 мая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулём внедорожника находился 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Автоинспекторы пригласили водителя в служебную машину с целью проверить его документы и состояние. Изначально согласившийся на это мужчина в итоге убежал от стражей порядка в сторону реки Енисей, нырнул в воду и уплыл. А 28 мая сам пришёл в отделение полиции.

За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции водителя приговорили к 80 часам исправительных работ.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ВодителиПлаваниеГИБДДКрасноярский Край

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