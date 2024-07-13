ПВО уничтожила украинские дроны над Ростовской, Белгородской и Курской областями
13 июля 202408:53
Четыре украинских беспилотника перехватили и уничтожили над тремя регионами России, передает Минобороны.
В течение минувшей ночи были пресечены попытки Киева атаковать территорию страны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали два дрона над Ростовской областью, по одному БПЛА — над Белгородской и Курской областями.
Ранее в Курской области уничтожили девять украинских беспилотников в течение дня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Официальную биографию Путина обновили впервые с 2018 года
- Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала «секретную сделку» соцсети Х
- ПВО уничтожила украинские дроны над Ростовской, Белгородской и Курской областями
- В Запорожской и Днепропетровской областях заявили о поражении инфраструктуры
- В ДНР найден схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
- СМИ: Доказательством по делу Попова стал перевод на его карту более 1 млн рублей
- Эминем выпустил первый за четыре года альбом The Death of Slim Shady
- МЧС: В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху
- СМИ: В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
- Постпред России: В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru