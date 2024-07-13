ПВО уничтожила украинские дроны над Ростовской, Белгородской и Курской областями

В течение минувшей ночи были пресечены попытки Киева атаковать территорию страны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали два дрона над Ростовской областью, по одному БПЛА — над Белгородской и Курской областями.

Ранее в Курской области уничтожили девять украинских беспилотников в течение дня.

