В Курской области ликвидировали девять украинских беспилотник за день

В Курской области в течение дня было уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Он сообщил, что украинские дроны были нейтрализованы в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и радиоэлектронной борьбы.

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В результате атаки украинских беспилотнов в селе Николаево-Дарьино произошел пожар в жилом доме, который повредил крышу здания. Пожар был оперативно потушен.

Помимо этого, в селе Малая Локня были частичные нарушения в электроснабжении, но подача электроэнергии была восстановлена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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