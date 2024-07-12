В Курской области ликвидировали девять украинских беспилотник за день

В Курской области в течение дня было уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.



Он сообщил, что украинские дроны были нейтрализованы в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и радиоэлектронной борьбы.