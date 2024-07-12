В Курской области ликвидировали девять украинских беспилотник за день
В Курской области в течение дня было уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Он сообщил, что украинские дроны были нейтрализованы в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и радиоэлектронной борьбы.
В результате атаки украинских беспилотнов в селе Николаево-Дарьино произошел пожар в жилом доме, который повредил крышу здания. Пожар был оперативно потушен.
Помимо этого, в селе Малая Локня были частичные нарушения в электроснабжении, но подача электроэнергии была восстановлена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru