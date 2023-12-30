ПВО уничтожила 32 дрона ВСУ над четырьмя российскими регионами
Более 30 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили или перехватили над территориями четырех областей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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