ПВО уничтожила 32 дрона ВСУ над четырьмя российскими регионами

Более 30 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили или перехватили над территориями четырех областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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