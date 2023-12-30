Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник
30 декабря 202301:35
Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянском. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
Ранее над Брянском и Брянским районом сбили два, затем — еще три дрона ВСУ.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет.
В пятницу в регионе сбили четыре украинских беспилотника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru