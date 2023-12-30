Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник

Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянском. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

В Брянской области сбили четвертый за день беспилотник

Ранее над Брянском и Брянским районом сбили два, затем — еще три дрона ВСУ.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет.

В пятницу в регионе сбили четыре украинских беспилотника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская ОбластьБрянск

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