Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник

Ранее над Брянском и Брянским районом сбили два, затем — еще три дрона ВСУ.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет.

В пятницу в регионе сбили четыре украинских беспилотника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

