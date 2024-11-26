ПВО сбила три БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО России сбили за последние часы три беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Брянской областью, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ

В результате происшествия пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Ранее над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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