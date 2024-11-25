Над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ
Двадцать три украинских беспилотника уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской и три — над Белгородской.
Ранее стало известно, что в Калуге обломки сбитых БПЛА упали на территории промышленного предприятия, на месте падения произошло возгорание, напоминает 360.ru.
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