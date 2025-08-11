ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву

Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее градоначальник сообщил о ликвидации двух летевших на Москву беспилотников.

В период с 10:01 до 10:32 мск Собянин написал, что были сбиты еще пять БПЛА, атаковавших город.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - указал мэр.

Утром 11 августа военные сбили семь беспилотников ВСУ над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями, напоминает РЕН ТВ.

