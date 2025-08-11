Собянин: Сбиты два беспилотника, летевших на Москву
11 августа 202509:53
Средства ПВО уничтожили беспилотники, которые следовали в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО... сбили два беспилотника, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.
На месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью военные ликвидировали два БПЛА над Московским регионом, пишет Ura.ru.
