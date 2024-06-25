ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом, есть раненый
25 июня 202406:01
Средства ПВО России сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, ранен мужчина, который получил осколочное ранение плеча и кисти. Дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно.
Ранее в Ростовской области нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru