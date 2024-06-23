Минобороны: За ночь уничтожено 33 беспилотника ВСУ
23 июня 202409:02
В России дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
Из них 28 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, два — над территорией Смоленской области, еще столько же над территорией Липецкой области, один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.
ВСУ использовали дроны самолетного типа.
Ранее стало известно, что над Смоленском и Ярцево отразили атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru