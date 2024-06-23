Минобороны: За ночь уничтожено 33 беспилотника ВСУ

В России дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

В Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ

Из них 28 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, два — над территорией Смоленской области, еще столько же над территорией Липецкой области, один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.

ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Ранее стало известно, что над Смоленском и Ярцево отразили атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры