Минобороны: За ночь уничтожено 33 беспилотника ВСУ

Из них 28 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, два — над территорией Смоленской области, еще столько же над территорией Липецкой области, один беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.

ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Ранее стало известно, что над Смоленском и Ярцево отразили атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

