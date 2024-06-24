В Ростовской области нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ
24 июня 202407:33
Четыре украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — подчеркнули в министерстве.
Ранее над Брянской областью ликвидировали 28 дронов ВСУ, над Смоленской и Липецкой — по два беспилотника, над Тульской — один БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru