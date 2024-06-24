В Ростовской области нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ

Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее над Брянской областью ликвидировали 28 дронов ВСУ, над Смоленской и Липецкой — по два беспилотника, над Тульской — один БПЛА, напоминает 360.ru.

