В Ростовской области нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны.

В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА

Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее над Брянской областью ликвидировали 28 дронов ВСУ, над Смоленской и Липецкой — по два беспилотника, над Тульской — один БПЛА, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныРостовская Область

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