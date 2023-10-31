ПВО сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью
31 октября 202312:36
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«31 октября около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее в Курской области три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru