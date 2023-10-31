ПВО сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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«31 октября около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Курской области три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныПВОБелгородская область

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