ПВО ликвидировала 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом Крыма

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале Минобороны.



Уточняется, что операция проведена над частью Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Накануне Минобороны РФ отчиталось о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам в России. Уничтожено четыре БПЛА над Орловской, два - над Тульской областями. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.



