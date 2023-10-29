ПВО ликвидировала 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом Крыма

Над акваторией Черного моря и крымским полуостровом средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России 29 октября.

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«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что операция проведена над частью Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Накануне Минобороны РФ отчиталось о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам в России. Уничтожено четыре БПЛА над Орловской, два - над Тульской областями. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
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