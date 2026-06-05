Силуанов предложил компаниям самостоятельно закупать средства защиты от беспилотников

По его словам, «фонда никакого не планируется». Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, «особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты».

Глава Минфина подчеркнул, что расходы на обеспечение безопасности объектов уже могут учитываться в затратах организаций. Предприятия могут приобретать данные комплексы и включать эти расходы в себестоимость.

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