Силуанов предложил компаниям самостоятельно закупать средства защиты от беспилотников

Подверженные риску атак беспилотников российские предприятия имеют достаточно собственных средств для финансирования мер защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

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По его словам, «фонда никакого не планируется». Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, «особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты».

Глава Минфина подчеркнул, что расходы на обеспечение безопасности объектов уже могут учитываться в затратах организаций. Предприятия могут приобретать данные комплексы и включать эти расходы в себестоимость.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУАтакаБизнесАнтон СилуановБеспилотники

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