ПВО сбила четыре БПЛА в Ростовской области
26 ноября 202403:01
Средства ПВО России сбили за последние часы четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Ростовской областью, сообщил в Telegram врио главы региона Юрий Слюсарь.
В результате происшествия пострадавшие и разрушения на земле отсутствуют. Средства ПВО продолжают свою работу.
Ранее над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила четыре БПЛА в Ростовской области
- Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
- Пентагон: Ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник» еще не оценен
- Рябков не исключил развертывание РСМД в Азиатском регионе
- Во Франции заявили, что на Украину отправились более 2 тысяч военных ВСУ
- Супруга Зеленского призвала Запад «не расслабляться» из-за России
- Украинская журналистка призвала Маска провести аудит в стране
- СМИ: Красноярцы страдают от бесплодия из-за загрязнения воздуха
- В Вашингтоне начали подготовку к инаугурации Трампа
- В Пентагоне заявили, что не раскрывают сроки поставок мин на Украину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru