ПВО сбила четыре БПЛА в Ростовской области

Средства ПВО России сбили за последние часы четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Ростовской областью, сообщил в Telegram врио главы региона Юрий Слюсарь.

За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ

В результате происшествия пострадавшие и разрушения на земле отсутствуют. Средства ПВО продолжают свою работу.

Ранее над четырьмя регионами России сбили 23 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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