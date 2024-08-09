ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью

Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбиты силами ПВО в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

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По его словам, беспилотники были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее над Курской областью уничтожили два украинских дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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