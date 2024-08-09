ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью
9 августа 202402:31
Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбиты силами ПВО в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, беспилотники были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее над Курской областью уничтожили два украинских дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru