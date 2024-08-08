Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью в 20:25 и 20:55 мск. Об этом сообщили в Минобороны.

Оба летательных аппарата были самолетного типа.

В Курской области из-за обстрелов пострадали 66 человек

8 августа утром два украинских беспилотника атаковали объекты в Белгородской области, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Один из дронов ударил по инфраструктурному объекту в поселке Борисовка, повредив окна и навес здания. Другой беспилотник взорвался возле частного дома в селе Черемошное, выбив окна, повредив фасад и нарушив работу газовой трубы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаБеспилотникиВСУ

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