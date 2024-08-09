Над Черным морем сбили ракету ВСУ

Противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины сбили над Черным морем у Севастополя, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В настоящее время военные РФ отбивают атаку ВСУ. Развожаев отметил, что сохраняется опасность применения украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что часть сбитой ATACMS пробила крышу дома в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РакетаВСУСевастополь

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