Над Черным морем сбили ракету ВСУ
9 августа 202402:02
Противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины сбили над Черным морем у Севастополя, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В настоящее время военные РФ отбивают атаку ВСУ. Развожаев отметил, что сохраняется опасность применения украинских беспилотников.
Ранее стало известно, что часть сбитой ATACMS пробила крышу дома в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru