Губернатор Голубев: На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты

Три украинские ракеты уничтожены на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

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По его словам, ЧП произошло около 11:00 мск.

«Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины... Уничтожено 3 ракеты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Голубев, последствия инцидента уточняются.

Ночью 7 июня над территорией Ростовской области был уничтожен один украинский дрон самолетного типа, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РакетыПВОРостовская Область

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