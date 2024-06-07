Губернатор Голубев: На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты
7 июня 202411:55
Три украинские ракеты уничтожены на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
По его словам, ЧП произошло около 11:00 мск.
«Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины... Уничтожено 3 ракеты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Голубев, последствия инцидента уточняются.
Ночью 7 июня над территорией Ростовской области был уничтожен один украинский дрон самолетного типа, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru