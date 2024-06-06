ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении говорится, что около 19.30 мск была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА.