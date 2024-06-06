ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении говорится, что около 19.30 мск была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА.

В Белгородской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ

Ранее днем стало известно, что при атаке украинского БПЛА пострадал сотрудник администрации Грайворонского городского округа региона.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник рухнул и сдетонировал во внутреннем дворе. В результате были также выбиты окна в администрации и котельной, два автомобиля посечены осколками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская областьПВО

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