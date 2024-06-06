ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении говорится, что около 19.30 мск была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА.
Ранее днем стало известно, что при атаке украинского БПЛА пострадал сотрудник администрации Грайворонского городского округа региона.
Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник рухнул и сдетонировал во внутреннем дворе. В результате были также выбиты окна в администрации и котельной, два автомобиля посечены осколками, передает «Радиоточка НСН».
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