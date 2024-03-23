ПВО РФ с начала суток сбила восьмой дрон ВСУ над Белгородской областью

Российское Минобороны сообщило о пресечении попытки украинской атаки на территорию Белгородской области.

Минобороны: ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 15 часов дня. ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области с помощью беспилотника.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиБелгородская областьПВО

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