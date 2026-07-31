ПВО отразило атаку 223 беспилотников ВСУ на регионы России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата за минувший день. Об этом сообщило Минобороны России.
Отражение атаки происходило в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве
Беспилотники ВСУ были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, а также Краснодарского края.
Кроме того, дроны сбили в небе над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ходе утренней атаки украинских БПЛА в Волгограде произошел пожар на логистическом объекте Wildberries, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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