ПВО отразило атаку 223 беспилотников ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата за минувший день. Об этом сообщило Минобороны России.

Отражение атаки происходило в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве

В Волгоградской области из-за БПЛА загорелись предприятие ТЭК и склады

Беспилотники ВСУ были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, дроны сбили в небе над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ходе утренней атаки украинских БПЛА в Волгограде произошел пожар на логистическом объекте Wildberries, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиМинобороны РФПВО

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