Новые правила провоза топлива через Крымский мост введут в августе

С 4 августа 2026 года на Крымском мосту начнут действовать строгие ограничения на перевозку бензина и дизельного топлива, сообщает ТАСС.

Перевозить горючие жидкости водителям с указанной даты разрешат исключительно в сертифицированных емкостях из стали, алюминия или особого пластика. На такой таре обязательно должна присутствовать маркировка со словами «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline или petrol, а также знак UN либо пиктограмма с изображением пламени на оранжевом фоне.

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Вместимость одной герметичной канистры не может превышать 40 литров, при этом заполнять ее допускается максимум на 95%. Емкости должны быть без повреждений, а водителям потребуется предъявить их для сканирования через интроскоп по требованию сотрудников транспортной безопасности.

Общий объем горючего на одно транспортное средство будет одобрен на уровне 200 литров, причем одновременная перевозка бензина и газа категорически запрещена. Ранее лимит составлял 100 литров, однако с конца июня его подняли до текущих значений без предъявления жестких требований к самим резервуарам.

Накануне правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БензинТопливоКрымский Мост

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