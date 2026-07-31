Новые правила провоза топлива через Крымский мост введут в августе
С 4 августа 2026 года на Крымском мосту начнут действовать строгие ограничения на перевозку бензина и дизельного топлива, сообщает ТАСС.
Перевозить горючие жидкости водителям с указанной даты разрешат исключительно в сертифицированных емкостях из стали, алюминия или особого пластика. На такой таре обязательно должна присутствовать маркировка со словами «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline или petrol, а также знак UN либо пиктограмма с изображением пламени на оранжевом фоне.
Вместимость одной герметичной канистры не может превышать 40 литров, при этом заполнять ее допускается максимум на 95%. Емкости должны быть без повреждений, а водителям потребуется предъявить их для сканирования через интроскоп по требованию сотрудников транспортной безопасности.
Общий объем горючего на одно транспортное средство будет одобрен на уровне 200 литров, причем одновременная перевозка бензина и газа категорически запрещена. Ранее лимит составлял 100 литров, однако с конца июня его подняли до текущих значений без предъявления жестких требований к самим резервуарам.
Накануне правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новые правила провоза топлива через Крымский мост введут в августе
- Это мошенничество: Как получить компенсацию за овербукинг
- Власти РФ ужесточат контроль за налоговыми льготами бизнесу
- Блогера Гасанова попросили отправить в колонию на шесть лет
- Эксперт связал вторжение мигрантов в Испанию с Израилем
- Блогер Лерчек получила условный срок и штраф в 765 млн рублей
- СМИ: За время спецоперации ВСУ могли потерять до 3 млн военных
- Эксперт раскрыл, почему в Польше испугались кратера от украинской ракеты
- Офис Зеленского попросил возбудить уголовное дело против Лукашенко
- Работающих удаленно россиян предупредили о новых схемах мошенников