Эксперт пояснил, что настоящий медиатор обязан не только организовывать диалог, но и добиваться выполнения достигнутых договоренностей. По его словам, у Астаны нет подобных возможностей, особенно в контексте взаимодействия с Киевом, который, по мнению аналитика, игнорирует любые внешние призывы к миру.

Ранее, 25 июля, глава Казахстана обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом заморозить боевые действия и вернуться к обновленной версии Стамбульских договоренностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

