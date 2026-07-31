Политолог раскрыл, почему Токаев не может помирить Россию и Украину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не готов выступать посредником между Россией и Украиной в военном конфликте из-за отсутствия рычагов влияния на стороны конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Марат Шибутов.

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Эксперт пояснил, что настоящий медиатор обязан не только организовывать диалог, но и добиваться выполнения достигнутых договоренностей. По его словам, у Астаны нет подобных возможностей, особенно в контексте взаимодействия с Киевом, который, по мнению аналитика, игнорирует любые внешние призывы к миру.

Ранее, 25 июля, глава Казахстана обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом заморозить боевые действия и вернуться к обновленной версии Стамбульских договоренностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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