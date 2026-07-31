Политолог раскрыл, почему Токаев не может помирить Россию и Украину
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не готов выступать посредником между Россией и Украиной в военном конфликте из-за отсутствия рычагов влияния на стороны конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Марат Шибутов.
Эксперт пояснил, что настоящий медиатор обязан не только организовывать диалог, но и добиваться выполнения достигнутых договоренностей. По его словам, у Астаны нет подобных возможностей, особенно в контексте взаимодействия с Киевом, который, по мнению аналитика, игнорирует любые внешние призывы к миру.
Ранее, 25 июля, глава Казахстана обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом заморозить боевые действия и вернуться к обновленной версии Стамбульских договоренностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Италия приостановила действие Шенгена с Испанией на 30 дней
- В Госдуме назвали лучший способ трудоустройства для безработных
- Власти запретили майнинг криптовалют в Москве и Подмосковье
- «Не по частям»: Почему рестораны не используют рыбные полуфабрикаты
- Метод Миядзаки! Почему стоит посмотреть отреставрированный «Шёпот сердца»
- Ким: Wildberries отразил большую часть атак ВСУ на свои склады
- Политолог раскрыл, почему Токаев не может помирить Россию и Украину
- ПВО отразило атаку 223 беспилотников ВСУ на регионы России
- «Миллионные убытки!»: Организаторы сорванного концерта Ill Niño грозят артистам судом
- Новые правила провоза топлива через Крымский мост введут в августе