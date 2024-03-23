Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» и помощи пострадавшим

Доклады представили глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, которые были приняты для спасения людей, и оказании им всей возможной помощи.

Кроме того, глава государства провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они доложили президенту о помощи пострадавшим в результате ЧП.

В пятницу вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Кроме того, в зале произошел пожар. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек. Как сообщал глава Минздрава, госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью.

